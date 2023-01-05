После Рождества отключения света в Одессе станут жёстче: вернутся графики

Новогодние и рождественские праздники одесситы прожили почти без отключений электроэнергии. Но после 7 января вновь следует ожидать стабилизационных отключений по графикам.

Об этом во время брифинга в Медиа Центре Одесса заявил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он рассказал , что обойтись без отключений электричества на праздники получилось благодаря теплой погоде и снижению активности работы бизнеса и промышленности на время Нового года и Рождества.

Но в ближайшие дни средняя температура понизится, кое-где в Украине и вовсе будут сильные морозы. Бизнес также активизируется. Все это приведет в увеличению нагрузки на электросети, а значит энергетикам, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме, придётся вводить лимиты на потребление электроэнергии.

А за введением лимитов последуют и стабилизационные отключения.

Сергей Братчук отметил, что повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Чтобы подача электроэнергии была стабильной, Братчук призвал разумно ее потреблять, не пользоваться одновременно энергоемкими приборами, а включать их поочередно.

Он отметил, что областные власти тесно коммуницируют с энергетиками, знают о цели врага лишить украинцев света и готовы противодействовать этому при любых условиях и восстанавливать поврежденное».

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