Сколько в Украине продлятся отключения света: прогноз

Графики отключения света будут действовать минимум еще два месяца. При условии, что не будет новых разрушений объектов энергетики.

Такой прогноз дал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Два месяца – минимальный срок, который необходим для того, чтобы энергосистема смогла нормально обеспечить потребителей электричеством.

Александр Харченко отдельно отметил, что это оптимистичный прогноз при отсутствии в будущем попаданий и разрушений объектов энергетической инфраструктуры.

Всего же для полного восстановления и нормальной работы системы понадобится еще год, или даже полтора.

В свою очередь глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.

По его словам, российские инженеры знали украинскую энергосистему «как свои пять пальцев», поскольку она была подключена к системе их страны до полномасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что после Рождества отключения света в Одессе станут жёстче — вернутся графики