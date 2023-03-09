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Отключения света в Одессе не будут долгими – глава ОВА Максим Марченко (видео)

Отключения света в Одессе не будут долгими – глава ОВА Максим Марченко (видео)

Сегодня, 9 марта, враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине. Есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и в Одесской области. И поэтому не исключено, что в часы пиковых нагрузок на энергосистему в Одессе и Одесском районе будут применяться непродолжительные почасовые отключения света.

Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

При этом глава ОВА подчеркнул, что энергетики достаточно оперативно проводят ремонтные работы, чтобы решить данную проблему.

Марченко напомнил, что в результате сегодняшней атаки в Одесской области было повреждено несколько линий электропередач и одна электроопора. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В то же время нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить шесть ракет и один беспилотник.

Напомним, в ночь на четверг, 9 марта 2023 года, рашисты нанесли 15-й по счету массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины.

По информации ДТЭК, после сегодняшней атаки в Одессе и Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений электричества.

Тем не менее, к обеду энергетикам удалось восстановить электроснабжение города. И на маршруты снова вышли троллейбусы и трамваи.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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