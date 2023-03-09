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Будут ли отключать свет в Одессе после ночной ракетной атаки – подробности от ДТЭК

Будут ли отключать свет в Одессе после ночной ракетной атаки – подробности от ДТЭК

Сегодня, в четверг, 9 марта 2023 года, после ночной массированной ракетной атаки рашистов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в Одессе и Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений электричества.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Графики отключений света в Одессе возвращаются?

Энергетики напомнили, что в результате массированной ракетной атаки россиян в Одесской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего часть региона ночью была обесточена.

В настоящее время ремонтные бригады «Укрэнерго» и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов.

«Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений», – отмечают в ДТЭК.

Ознакомиться с графиками отключений света можно на сайте ДТЭК.

Также приводим их здесь:

Графики отключений света, группа1

Графики отключений света, группа2

Графики отключений света, группа3

Графики отключений света, группа4

Графики отключений света, группа5

Графики отключений света, группа6

Рашисты атаковали энергосистему Украины в 15-й раз

По информации НЭК «Укрэнерго», всю ночь на четверг, 9 марта, продолжалась 15-я массированная ракетная атака россиян на энергетическую инфраструктуру. Для уменьшения рисков были превентивно использованы ограничения во всех регионах. Сейчас идет возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается.

В то же время в результате атаки повреждены ряд объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут использованы в Житомирской, Харьковской и Одесской областях. Ремонтные бригады уже выехали для устранения последствий обстрелов.

Как сообщала «Одесская жизнь», ночью 9 марта российские агрессоры нанесли по территории Украины массированный удар ракетами и дронами-камикадзе. Одесса и область тоже были среди целей врага. В результате часть города осталась без света, воды и отопления – во избежание серьезных повреждений энергообъектов были применены привентивные отключения электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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