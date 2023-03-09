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Обстрел Одессы 9 марта: повреждены жилые дома и объекты энергетики

Обстрел Одессы 9 марта: повреждены жилые дома и объекты энергетики

Ночью 9 марта российские агрессоры нанесли по территории Украины массированный удар ракетами и дронами-камикадзе. Одесса и область тоже были среди целей врага. В результате часть города осталась без света, воды и отопления.

Воздушная тревога в Одесском регионе длилась почти всю ночь, отбой дали только 7:38 утра. Известно, что по крайней мере одна из вражеских ракет сумела прорвать оборону наших зенитчиков. В результате попадания пострадал частный сектор и объект энергетической инфраструктуры. Сообщается, что люди при этом не пострадали.

“В результате массированного ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет”, — рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

А в компании ДТЭК “Одесские электросети” сообщили, что из-за атаки врага в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

“Одесская область. Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели”, — сказано в сообщении энергетиков.

При этом сразу после отбоя тревоги электроэнергия, водо и теплоснабжение стали постепенно возвращаться в дома одесситов.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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