Обстрел 9 марта: в Одессе снова ходят трамваи и троллейбусы

Из-за ночного ракетного обстрела 9 марта 2023 года одесский общественный электротранспорт не вышел на свои маршруты — из-за попадания в объект энергетики город остался без света. Но к обеду энергетикам удалось восстановить электроснабжение города.

О том, что после обеда 9 марта городской общественный электротранспорт вышел на маршруты, сообщили в Городском совете Одессы.

Напомним, что из-за российского ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры, который произошел ночью 9 марта, городской электротранспорт в Одессе, который зависит от электричества, с утра не вышел на свои маршруты.

Зенитчики в эту ночь сумели сбить 6 российских крылатых ракет. В тоже время, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.

Из-за этого в регионе задействовали почасовые экстренные отключения электроэнергии.

В других областях Украины также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Читайте также:

Что со светом, транспортом и поездами в Одессе после обстрела 9 марта