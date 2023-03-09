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Обстрел 9 марта: в Одессе снова ходят трамваи и троллейбусы

Обстрел 9 марта: в Одессе снова ходят трамваи и троллейбусы

Из-за ночного ракетного обстрела 9 марта 2023 года одесский общественный электротранспорт не вышел на свои маршруты — из-за попадания в объект энергетики город остался без света. Но к обеду энергетикам удалось восстановить электроснабжение города.

О том, что после обеда 9 марта городской общественный электротранспорт вышел на маршруты, сообщили в Городском совете Одессы.

Напомним, что из-за российского ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры, который произошел ночью 9 марта, городской электротранспорт в Одессе, который зависит от электричества, с утра не вышел на свои маршруты. 

Зенитчики в эту ночь сумели сбить 6 российских крылатых ракет. В  тоже время, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора. 

Из-за этого  в регионе задействовали почасовые экстренные отключения электроэнергии.

В других областях Украины также есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас энергетики проводят восстановительные работы. 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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