6 сбитых ракет и свет по графикам: последствия ракетного удара 9 марта

Силы ПВО сбили на Одесской областью 6 вражеских ракет. Но было и попадание в объект энергетики. Поэтому в Одессе будут задействованы графики отключения света.
Об этом сообщил глава глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Последствия обстрела 9 марта:
- В результате вражеского ракетного удара в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.
- В настоящее время действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии. В других областях Украины также повреждение энергетической инфраструктуры. Энергетики уже приступили к ремонтным работам.
- Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты 6 ракет и один беспилотный летательный аппарат. Администрация держит на постоянном контроле ход восстановительных работ.
Более подробную информацию областные власти обещают сообщить вечером.
Напомним, что ночью 9 марта рашисты обстреляли территорию Украины крылатыми ракетами. В Одессе повреждены жилые дома и объекты энергетики.
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Фото иллюстративное