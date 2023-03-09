6 сбитых ракет и свет по графикам: последствия ракетного удара 9 марта

Обстрел Одессы 9 марта: повреждены жилые дома и объекты энергетики Ночью 9 марта российские агрессоры нанесли по территории Украины массированный удар ракетами и дронами-камикадзе. Одесса и область тоже были среди целей врага. В результате часть города осталась без света, воды и отопления. ПОДРОБНЕЕ