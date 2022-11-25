Выходные одесситы проведут без трамваев и троллейбусов

В субботу 26 ноября и воскресенье 27 ноября общественный электротранспорт в Одессе работать не будет.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«Для снижения нагрузки на электрические сети в субботу 26 ноября и воскресенье 27 ноября городской электротранспорт работать не будет» — сказано в информации Одесской мэрии.

Напомним, что в пятницу 25 ноября городской электротранспорт в Одессе заработал в полном объеме, но спустя несколько часов прекратил работу из-за нехватки необходимой мощности в электросети.

После чего на предприятии «Одесагорэлектротранс» сообщили, что для понижения потребления электроэнергии городской электротранспорт приостанавливает свою работу.

Как видим, остановка работы трамваев и троллейбусов затянется минимум на три дня.

Ранее мы рассказывали о причинах сложностей с электроснабжением в Одессе.