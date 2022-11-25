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Отключения света в Одессе: когда включат электричество?

Отключения света в Одессе: когда включат электричество?

Сегодня, в пятницу, 25 ноября 2022 года, после массированной ракетной атаки в Одессе и Одесской области продолжаются экстренные отключения света.
Графики стабилизационных отключений, введенные ранее, в настоящее время не действуют, сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

В Одессе и области к вечеру 24 ноября без света оставалось 64% абонентов. Электричество есть на большинстве объектов критической инфраструктуры. В жилые дома свет подается частично. Некоторым – на короткий промежуток времени, а потом снова отключают.

Поэтому специалисты рекомендуют воспользоваться возможностью и сразу же зарядить телефоны и повербанки.

А в компании «Укрэнерго» сообщают, что после седьмой массированной волны российских ракетных ударов энергосистема страны постепенно восстанавливается, но из-за аварийной остановки атомных электростанций восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак.

В целом ситуация в Украине остается сложной, но контролируемой. И если ситуация стабилизируется, то украинцы перейдут к плановым отключениям уже через 1-2 дня.

«Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — допускает глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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