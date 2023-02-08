Осторожно: в Одессе “мигает” свет

Только одесситов обрадовали новостью, что с 9 февраля отключения света будут более короткими, как вечером 8 февраля в нескольких районах города электроэнергия появилась, при этом опасно мигая.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. В первую очередь это жители Одессы, живущие в микрорайонах Таирова и Черемушки.

Шла подача электричества примерно на 5 секунд, потом свет выключался, и так раз 5-7 за несколько минут. В итоге свет в этих локациях пропал вовсе.

В аварийной службе ДТЭК “Одесские электросети” поясняют, что скачки напряжения и последовавшее за этим отключения связаны с ремонтными работами по заживлению элетроэнергией южноя части Одессы. Свет обещают вернуть к часу ночи 9 февраля.

Подобные скачки напряжения опасны для электроприборов. Сами энергетики настоятельно рекомендуют полностью из выключить (вынуть вилки из розеток), чтобы сберечь электроприборы. И включать их в дальнейшем после того, как подача электроэнергии стабилизируется.

Напомним, что к концу суток 8 февраля в НЭК “Укрэнерго” обещали направить в Одессу и пригороды дополнительные объемы электроэнергии, чтобы уже с 9 февраля продолжительность отключений в городе была намного меньше, чем сейчас (сейчас отключают по схеме: 2 часа со светом, 8 — без). Планируется вернуть ранее опубликованные графики и отключать свет по схеме: 3 часа со светом, 6 – без.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что энергетики планируют завершить необходимую часть ремонтных работ 10 февраля.

Иллюстрация: Подробности.ua