Отключения света по графикам в Одессе могут вернуть в выходные

Уже в субботу, 11 февраля, отключать свет в Одессе могут начать по графикам, которые действовали в городе до аварии. Напомним, что тогда свет отключали поп принципу: 3 часа со светом, 6 – без.

О том, что ремонт поврежденной подстанции в Усатово завершат в пятницу 10 февраля, сообщил руководитель НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

Но это станет возможным, если не будет новых атак врага, сообщили в «Укрэнерго».

В тоже время руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что поручил начальникам районных военных администраций и председателям громад в кратчайшие сроки подключить поступившие в Одесскую область генераторы для питания критической инфраструктуры, чтобы направить освободившиеся мощности на электроснабжение бытовых потребителей.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как Одесса борется с энергетическим кризисом.

Ситуация с обеспечением Одессы электроэнергией настолько сложная, что в городе были вынуждены отменить занятия в школах на целую неделю.

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