Отключения света в Одессе 30 декабря: экстренные или по графику?

30 декабря в Одессе и области – экстренные отключения электроэнергии. Прежние графики не действуют.

Об этом сообщил поставщик электроэнергии в регионе ДТЭК “Одесские Электросети”.

В сообщении на сайте говорится, что в регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Напомним, что по данным ДТЭК на утро 30 декабря без электроснабжения в Одессе и Одесском районе без света остаются около 450 тысяч потребителей. В областном центре не работает общественный электротранспорт.

Причиной проблем с электроснабжением стали ракетные удары страны-террориста российской федерации. С периодичностью 10-14 дней рашисты обстреливают объекты энергетики в Украине, чтобы жители нашей страны остались без света, связи, воды и отопления.

Такими террористическими методами правящий в рф путинский режим хочет добиться от Украины отказа от своих территорий.

Также напоминаем одесситам, что в случае долгих отключений или аварии, погреться, зарядить телефоны и другие гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте:

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