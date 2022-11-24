Замерзли – идите в полицию: что предлагают украинцам правоохранители?

Отделения Национальной полиции Украины работают в полном объеме во время отключений электричества. Более того – они оборудованы генераторами и готовы принимать граждан, нуждающихся в обогреве.

«Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории государства. Граждане, если будут чувствовать опасность, – должны обратиться в полицию», – прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, более 1200 полицейских участков по всей территории страны работают в полном режиме и, как и «пункты несокрушимости», открыты для всех.

«И мы приглашаем наших граждан, нуждающихся в помощи, в том числе и обогрева, в отделения полиции в регионах», – добавил Игорь Клименко.

Как сообщалось ранее, в Одессе появятся 150 «пунктов несокрушимости».