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В одесских школах массово организуют пункты несокрушимости (78 адресов)

В одесских школах массово организуют пункты несокрушимости (78 адресов)

В условиях военного положения в целях поддержки населения во время зимнего периода создаются «Пункты несокрушимости». Это специально оборудованные помещения, где можно согреться, зарядить свои гаджеты, выпить теплый напиток.

Адрес «Пунктов несокрушимости», которые открыты в одесских учебных заведениях:


з/п		 Назва об’єкта Адреса пункту
1 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ» 65058, місто Одеса, вулиця Маршала Говорова, 8-А
2 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛАНЖЕРОНІВСЬКИЙ» 65044, місто Одеса, проспект Гагаріна, 6
3 ОДЕСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ 65011, місто Одеса, вулиця Катерининська, 64
4 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №10 ІМЕНІ ЛЬОТЧИКІВ-КОСМОНАВТІВ Г.Т. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО ТА Г.С. ШОНІНА 65020, місто Одеса, вулиця Десятого квітня, 22
5 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ А.П. БИСТРІНОЇ 65045, м. Одеса, Олександрівський проспект, 11
6 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №16 65012, місто Одеса, вулиця Пироговська, 25
7 ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ №21 65091, місто Одеса, провулок Старокінний, 9
8 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №26 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 32
9 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №35 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 3
10 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №38 65009, місто Одеса, Фонтанська дорога, 37
11 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №43 65082, місто Одеса, вулиця Гоголя, 17
12 ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ №47 65023, місто Одеса, вулиця Льва Толстого, 8
13 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №56 65062, місто Одеса, вулиця Тіниста, 1
14 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №62 65058, місто Одеса, проспект Шевченка, 10
15 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №68 65048, місто Одеса, вулиця Успенська, 58
16 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №77 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65036, м. Одеса, вул. Транспортна, 12
17 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №79 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 13
18 ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №90 ІМ. О.С. ПУШКІНА

“СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”

 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б
19 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №107 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65020, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30
20 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №122 65023, місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, 45
21 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  «ЯСЛА-САДОК» №10 65059, м. Одеса, вул. Краснова,
22 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  «ЯСЛА-САДОК» №15 65013, м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 48/4
23 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ЯСЛА-САДОК» №267 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

 65080, м. Одеса, вул. Варненська, 4 А
24 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ЯСЛА-САДОК» №306

 65113, м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1/5
25 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ГАРМОНІЯ» 65088, місто Одеса, вулиця Олександра Невського, 43, корпус 2А
26 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ОЛІМПІЄЦЬ» 65038, місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 85
27 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №9 65113, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1-Г
28 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №63 65101, місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 12
29 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №82 65121, місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 12-А
30 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 51 65080, місто Одеса, Люстдорфська дорога, 60
31 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №55 65104, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 25
32 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №65 65089, місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 90
33 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №72 65114, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 15А
34 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №78 65113, місто Одеса, Люстдорфська дорога, 152
35 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №85 65037, місто Одеса, проспект Свободи, 91
36 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №86 65122, місто Одеса, вулиця Академіка Вільямса, 79
37 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №89 65089, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 45
38 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №84 65113, місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 1/6
39 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ОДЕСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «БІЛА АКАЦІЯ»

 65043, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8
40 ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1 65114, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 13Б
41 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 190		 65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9 А
42 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 195		 65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 29/4
43 ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 197		 65076, м. Одеса,
вул. Героїв Крут, 45 Б
44 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

(ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №1 І – ІІІ СТУПЕНІВ)

 65005, місто Одеса, площа Михайлівська, 10
45 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №6 65010, місто Одеса, проспект Адміральський, 32
46 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛІДЕР» 65059, місто Одеса, вулиця Маршала Малиновського, 29 А
47 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №8 65072, місто Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 8
48 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №19 65085, м. Одеса, вул. Кустанайська, 3
49 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №25 І – ІІІ СТУПЕНІВ 65080, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23 Б
50 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №31 65033, місто Одеса, вулиця Гастелло,
90-А
51 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №46 І – ІІІ СТУПЕНІВ

З ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ

 65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 70
52 ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №53 65078, м. Одеса,
вул. Героїв Крут, 35 Б
53 ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 95 65076, м. Одеса, вул. Туристська, 29А
54 ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №3 65007, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 40/42
55 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №69 65078, місто Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 45
56 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 65005, місто Одеса, вулиця Болгарська, 88
57 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №60 65091, м. Одеса, вулиця Комітетська, 5
58 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 65006, місто Одеса, вулиця Балківська, 42/1
59 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №7 65069, місто Одеса, вулиця Ростовська, 4а
60 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 11 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65031, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 6
61 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №12 65069, місто Одеса, вулиця Марсельська, 6
62 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №13 65069, місто Одеса, вулиця Кримська, 62, корпус А
63 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №14 65069, місто Одеса, вулиця Кримська, 56-А
64 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №17 65035, місто Одеса, вулиця Махачкалинська, 7
65 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №23 65102, місто Одеса, Миколаївська дорога, 283
66 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №24 65025, місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 38-А
67 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №30 65102, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 175
68 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №40 65025, місто Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 15-А
69 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №44 65069, місто Одеса, вулиця Героїв оборони Одеси, 36
70 ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №48 І-ІІІ СТУПЕНІВ 65069, м. Одеса, вул. 11-а Суворовська, 2
71 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №49 65025, місто Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 12
72 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №67 65035, місто Одеса, вулиця Генерала Бочарова, 14-А
73 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №71 65111, місто Одеса, вулиця Паустовського, 17-А
74 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №73 65086, місто Одеса, вулиця Висоцького, 16
75 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №92 65086, місто Одеса, вулиця Генерала Бочарова, 67
76 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №111 65006, місто Одеса, площа Молоді, 17
77 ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №41 65042, місто Одеса, площа Мічуріна, 9
78 ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №125

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

 65055, м. Одеса, вул. Кругова, 1

Также есть много Пунктов Несокрушимости и в других места: убежищах, магазинах, кафе  и даже отделениях полиции. Найти их можно на онлайн карте:

Муниципальная онлайн-карта «ПУНКТОВ НЕСОКРУШИМОСТИ» Одессы

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