В одесских школах массово организуют пункты несокрушимости (78 адресов)

В условиях военного положения в целях поддержки населения во время зимнего периода создаются «Пункты несокрушимости». Это специально оборудованные помещения, где можно согреться, зарядить свои гаджеты, выпить теплый напиток.
Адрес «Пунктов несокрушимости», которые открыты в одесских учебных заведениях:
|№
з/п
|Назва об’єкта
|Адреса пункту
|1
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ»
|65058, місто Одеса, вулиця Маршала Говорова, 8-А
|2
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛАНЖЕРОНІВСЬКИЙ»
|65044, місто Одеса, проспект Гагаріна, 6
|3
|ОДЕСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ
|65011, місто Одеса, вулиця Катерининська, 64
|4
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №10 ІМЕНІ ЛЬОТЧИКІВ-КОСМОНАВТІВ Г.Т. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО ТА Г.С. ШОНІНА
|65020, місто Одеса, вулиця Десятого квітня, 22
|5
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ А.П. БИСТРІНОЇ
|65045, м. Одеса, Олександрівський проспект, 11
|6
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №16
|65012, місто Одеса, вулиця Пироговська, 25
|7
|ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ №21
|65091, місто Одеса, провулок Старокінний, 9
|8
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №26 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 32
|9
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №35
|65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 3
|10
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №38
|65009, місто Одеса, Фонтанська дорога, 37
|11
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №43
|65082, місто Одеса, вулиця Гоголя, 17
|12
|ОДЕСЬКА ГІМНАЗІЯ №47
|65023, місто Одеса, вулиця Льва Толстого, 8
|13
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №56
|65062, місто Одеса, вулиця Тіниста, 1
|14
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №62
|65058, місто Одеса, проспект Шевченка, 10
|15
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №68
|65048, місто Одеса, вулиця Успенська, 58
|16
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №77 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65036, м. Одеса, вул. Транспортна, 12
|17
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №79 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 13
|18
|ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №90 ІМ. О.С. ПУШКІНА
“СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД”
|65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б
|19
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №107 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65020, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 30
|20
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №122
|65023, місто Одеса, вулиця Старопортофранківська, 45
|21
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» №10
|65059, м. Одеса, вул. Краснова,
3В
|22
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» №15
|65013, м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, 48/4
|23
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» №267 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ
|65080, м. Одеса, вул. Варненська, 4 А
|24
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» №306
|65113, м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 1/5
|25
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ГАРМОНІЯ»
|65088, місто Одеса, вулиця Олександра Невського, 43, корпус 2А
|26
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ОЛІМПІЄЦЬ»
|65038, місто Одеса, вулиця Дача Ковалевського, 85
|27
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №9
|65113, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1-Г
|28
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №63
|65101, місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 12
|29
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №82
|65121, місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 12-А
|30
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 51
|65080, місто Одеса, Люстдорфська дорога, 60
|31
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №55
|65104, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 25
|32
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №65
|65089, місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 90
|33
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №72
|65114, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 15А
|34
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №78
|65113, місто Одеса, Люстдорфська дорога, 152
|35
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №85
|65037, місто Одеса, проспект Свободи, 91
|36
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №86
|65122, місто Одеса, вулиця Академіка Вільямса, 79
|37
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №89
|65089, місто Одеса, вулиця Ільфа і Петрова, 45
|38
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №84
|65113, місто Одеса, проспект Академіка Глушка, 1/6
|39
|КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ОДЕСЬКИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ «БІЛА АКАЦІЯ»
|65043, м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 8
|40
|ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №1
|65114, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 13Б
|41
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 190
|65065, м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9 А
|42
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 195
|65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 29/4
|43
|ОДЕСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«ЯСЛА-САДОК» № 197
|65076, м. Одеса,
вул. Героїв Крут, 45 Б
|44
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
(ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №1 І – ІІІ СТУПЕНІВ)
|65005, місто Одеса, площа Михайлівська, 10
|45
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №6
|65010, місто Одеса, проспект Адміральський, 32
|46
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «ЛІДЕР»
|65059, місто Одеса, вулиця Маршала Малиновського, 29 А
|47
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №8
|65072, місто Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 8
|48
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №19
|65085, м. Одеса, вул. Кустанайська, 3
|49
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №25 І – ІІІ СТУПЕНІВ
|65080, м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23 Б
|50
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №31
|65033, місто Одеса, вулиця Гастелло,
90-А
|51
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №46 І – ІІІ СТУПЕНІВ
З ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ
|65070, м. Одеса, вул. Космонавтів, 70
|52
|ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №53
|65078, м. Одеса,
вул. Героїв Крут, 35 Б
|53
|ОДЕСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 95
|65076, м. Одеса, вул. Туристська, 29А
|54
|ОДЕСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР №3
|65007, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 40/42
|55
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №69
|65078, місто Одеса, вулиця Іцхака Рабіна, 45
|56
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4
|65005, місто Одеса, вулиця Болгарська, 88
|57
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №60
|65091, м. Одеса, вулиця Комітетська, 5
|58
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5
|65006, місто Одеса, вулиця Балківська, 42/1
|59
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №7
|65069, місто Одеса, вулиця Ростовська, 4а
|60
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 11 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65031, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 6
|61
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №12
|65069, місто Одеса, вулиця Марсельська, 6
|62
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №13
|65069, місто Одеса, вулиця Кримська, 62, корпус А
|63
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №14
|65069, місто Одеса, вулиця Кримська, 56-А
|64
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №17
|65035, місто Одеса, вулиця Махачкалинська, 7
|65
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №23
|65102, місто Одеса, Миколаївська дорога, 283
|66
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №24
|65025, місто Одеса, вулиця Академіка Заболотного, 38-А
|67
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №30
|65102, місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 175
|68
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №40
|65025, місто Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 15-А
|69
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №44
|65069, місто Одеса, вулиця Героїв оборони Одеси, 36
|70
|ОДЕСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №48 І-ІІІ СТУПЕНІВ
|65069, м. Одеса, вул. 11-а Суворовська, 2
|71
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №49
|65025, місто Одеса, вулиця Давида Ойстраха, 12
|72
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №67
|65035, місто Одеса, вулиця Генерала Бочарова, 14-А
|73
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №71
|65111, місто Одеса, вулиця Паустовського, 17-А
|74
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №73
|65086, місто Одеса, вулиця Висоцького, 16
|75
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №92
|65086, місто Одеса, вулиця Генерала Бочарова, 67
|76
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №111
|65006, місто Одеса, площа Молоді, 17
|77
|ОДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №41
|65042, місто Одеса, площа Мічуріна, 9
|78
|ОДЕСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №125
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
|65055, м. Одеса, вул. Кругова, 1
Также есть много Пунктов Несокрушимости и в других места: убежищах, магазинах, кафе и даже отделениях полиции. Найти их можно на онлайн карте:
Муниципальная онлайн-карта «ПУНКТОВ НЕСОКРУШИМОСТИ» Одессы
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