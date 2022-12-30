В Одессе и Одесском районе без света остаются 450 тысяч человек

Ситуация в энергосистеме очень сложна. Из-за очередной атаки России 29 декабря, в Одессе и Одесском районе без света остаются 450 тысяч клиентов.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские Электросети”.

В компании заявляют, что энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру. Энергетики общими усилиями пытаются вернуть свет бытовым потребителям.

Также, чтобы разгрузить систему в ДТЭК просят, когда света нет, выключитть все приборы из розеток.

После того, как свет появляется – пользоваться энергоемкими приборами (электроплиты, электрочайники, обогреватели) поочередно. Этим потребители помогают предотвратить перегрузку сетей и новые аварии на сетях.

Энергетики просят набраться выдержки и понимания. Они по всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию.

Напомним, что 29 декабря российские террористы вновь обстреляли объекты украинской энергетики ракетами и дронами-камикадзе. В Одесской области Силы обороны сбили 21 крылатую ракету. Но было и попадание в объект критической инфраструктуры.