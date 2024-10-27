Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области простятся с бойцом штурмового батальона, погибшим на Донбассе почти год назад

В Одесской области простятся с бойцом штурмового батальона, погибшим на Донбассе почти год назад

Завтра, в понедельник, 28 октября 2024 года, в Южненской громаде Одесской области состоится прощание с Защитником Украины, солдатом ВСУ Андреем Проненко. Этот день в громаде объявили Днем траура.

Как сообщили в Южненском городском совете, Андрей Викторович Проненко служил оператором десантно-штурмового батальона воинской части А0224. Он погиб во время выполнения боевого задания 11 декабря 2023 года в районе с. Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Бойцу было 35 лет.

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«Искренние соболезнования родным, близким, коллегам и собратьям Андрея, вечная память Защитнику Украины, отдавшего свою жизнь за нашу Родину, за каждого из нас!», – говорится в сообщении.

28 октября объявлен в громаде Днем траура. В знак скорби в горсовете призвали приспустить государственные флаги на домах и других сооружениях.

В 10:00 часов светлую память погибшего за Украину военнослужащего почтят минутой молчания.

Место и время прощания с воином в громаде не оглашают «во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск российской федерации», добавив только, что оно «остается неизменным».

В начале октября в Южном простились с Защитником Украины, старшим сапером 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода Александром Лановенко.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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