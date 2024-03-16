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Від обстрілу Одеси 15 березня загинув родич співака MELOVIN

Від обстрілу Одеси 15 березня загинув родич співака MELOVIN

Співак MELOVIN родом із Одеси втратив родича під час учорашнього ракетного обстрілу міста, яке влаштували російські терористи.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Черговий по Одесі», посилаючись на сториз співака в соцмережі про наслідки обстрілу Одеси.

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«MELOVIN поділився із шанувальниками трагічної новини. Артист розповів про втрату серед своїх близьких через обстріл Одеси 15 березня», – сказано у публікації.

Як повідомляється, нещодавно співак приїжджав до рідного міста, щоб побачитися з батьками та прогулятися рідними вулицями.

«Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину»,

– написав MELOVIN.

Меловін, сторіс

При цьому кого саме він втратив, артист не уточнив.

Нагадаємо, MELOVIN – сценічний псевдонім українського співака Костянтина Бочарова, який у 2018 році виграв національний відбір на «Євробачення-2018». Він став відомим у 2015 році, після перемоги у шостому сезоні вокального шоу «Х-фактор». Нині в активі Бочарова кілька альбомів, відеокліпів та три премії у номінації «Відкриття року».

Цього року співак також спробував потрапити на «Євробачення», взявши участь у Нацвідборі, але цього разу перемога дісталася дуету Jerry Heil та Alyona Alyona.

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