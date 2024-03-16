Від обстрілу Одеси 15 березня загинув родич співака MELOVIN

Про це повідомляє Телеграм-канал «Черговий по Одесі», посилаючись на сториз співака в соцмережі про наслідки обстрілу Одеси.

«MELOVIN поділився із шанувальниками трагічної новини. Артист розповів про втрату серед своїх близьких через обстріл Одеси 15 березня», – сказано у публікації.

Як повідомляється, нещодавно співак приїжджав до рідного міста, щоб побачитися з батьками та прогулятися рідними вулицями.

«Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину»,

– написав MELOVIN.

При цьому кого саме він втратив, артист не уточнив.

Нагадаємо, MELOVIN – сценічний псевдонім українського співака Костянтина Бочарова, який у 2018 році виграв національний відбір на «Євробачення-2018». Він став відомим у 2015 році, після перемоги у шостому сезоні вокального шоу «Х-фактор». Нині в активі Бочарова кілька альбомів, відеокліпів та три премії у номінації «Відкриття року».

Цього року співак також спробував потрапити на «Євробачення», взявши участь у Нацвідборі, але цього разу перемога дісталася дуету Jerry Heil та Alyona Alyona.