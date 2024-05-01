Онкохворий Чарльз ІІІ відновив виконання королівських обов’язків

Як повідомляє Reuters, 75-річний британський король Чарльз ІІІ відвідав онкологічний центр Макміллан-Колледж у Лондоні. Він поспілкувався з пацієнтами та розповів одному з них, що почувається “добре”. Однак він уточнив, що буде змушений пройти необхідні лікувальні процедури.

Видання зазначає, що король під час візиту до лікарні виглядав радісним і махав рукою присутнім на вулиці з нагоди його прибуття.

Чарльз також офіційно став покровителем благодійної організації Cancer Research, метою якої є поширення інформації про рак та заклик до ранньої діагностики хвороби.

Минулого тижня Букінгемський палац оголосив, що лікарі були такими задоволеними реакцією 75-річного короля на лікування раку, що дозволили йому відновити деякі публічні заходи.

У найближчих планах Чарльза – взяти участь у святкуванні 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії. Також Чарльз та його дружина Камілла особисто прийматимуть у Лондоні японського імператора Нарухіто, який прибуде з офіційним візитом.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Чарльзу ІІІ діагностували рак. Тип раку не виявили, але монарх уже розпочав “регулярне лікування”. А 18 березня живого монарха “поховали”.