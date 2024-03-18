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Умер король Великобритании Чарльз ІІІ: как в Украине живого монарха похоронили

Умер король Великобритании Чарльз ІІІ: как в Украине живого монарха похоронили

18 марта 2024 года по украинским новостным сайтам и телегра-каналам разлетелась новость о смерти короля Великобритании Чарльза ІІІ. Или Карла ІІІ, как его называют в россии. Новость оказалась ложной, британский монарх жив. Читайте, как так вышло, что его записали в мертвецы.

Страну-агрессора мы помянули не спроста. Новость впервые появилась на тамошних телеграм-помойках. Что печально, ее, не проверяя, подхватили украинские медиа. И не только анонимные телеграм-каналы, но и всеукраинские медиа, такие как ТСН, и другие.

А ведь распознать российский фейк было несложно. К новость даже липового скриншота не добавили, который бы имитировал сообщение королевского дворца, или уважаемого британского издания.

Но нет, была просто фотография монарха и простенький текст о смерти. Без причин и подробностей.

Возможно, в смерть короля легко поверили из-за того, что известно — Его Величество болен раком и лечится от этой болезни.

Но, во-первых, болезнь никто не скрывает и современной медицине ее лечение вполне под силу, особенно если речь идет о таких богатых и социально значимых личностях, как король.

Во вторых, проверку фактов никто не отменял. Тем более, в этом случае, это делалось элементарно.

Для самой Британии и мировых медиа “смерть” Чарьза ІІІ прошла незамеченной. Мы же желаем королю здравия и долгих лет жизни.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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