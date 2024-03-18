Умер король Великобритании Чарльз ІІІ: как в Украине живого монарха похоронили

18 марта 2024 года по украинским новостным сайтам и телегра-каналам разлетелась новость о смерти короля Великобритании Чарльза ІІІ. Или Карла ІІІ, как его называют в россии. Новость оказалась ложной, британский монарх жив. Читайте, как так вышло, что его записали в мертвецы.
Страну-агрессора мы помянули не спроста. Новость впервые появилась на тамошних телеграм-помойках. Что печально, ее, не проверяя, подхватили украинские медиа. И не только анонимные телеграм-каналы, но и всеукраинские медиа, такие как ТСН, и другие.
А ведь распознать российский фейк было несложно. К новость даже липового скриншота не добавили, который бы имитировал сообщение королевского дворца, или уважаемого британского издания.
Но нет, была просто фотография монарха и простенький текст о смерти. Без причин и подробностей.
Возможно, в смерть короля легко поверили из-за того, что известно — Его Величество болен раком и лечится от этой болезни.
Но, во-первых, болезнь никто не скрывает и современной медицине ее лечение вполне под силу, особенно если речь идет о таких богатых и социально значимых личностях, как король.
Во вторых, проверку фактов никто не отменял. Тем более, в этом случае, это делалось элементарно.
Для самой Британии и мировых медиа “смерть” Чарьза ІІІ прошла незамеченной. Мы же желаем королю здравия и долгих лет жизни.