Олимпиада-2024: Элина Свитолина проиграла десятой ракетке мира и покинула соревнования

Олимпиада-2024: Элина Свитолина проиграла десятой ракетке мира и покинула соревнования

Сегодня, во вторник, 30 июля 2024 года, в матче 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2024 в Париже украинская спортсменка из Одессы Элина Свитолина уступила десятой ракетке мира и чемпионке Уимблдона-2024 Барборе Крейчиковой из Чехии и выбывает из игр, не сумев пробиться в четвертьфинал.

Матч продолжался 2 часа и 48 минут и завершился в трех партиях в пользу Крейчиковой со счетом 6:7, 6:2 и 4:6.

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В рейтинге WTA Крейчикова занимает десятую позицию, а Свитолина – 31-ю. Однако перед матчем букмекеры прочили победу именно украинке.

Напомним, Элина Свитолина принимала участие в Олимпийских играх третий раз в своей спортивной карьере. На прошлых Играх в Токио-2020 она завоевала бронзовую медаль. Эта награда стала первой в истории независимой Украины в теннисе.

Как сообщалось, именно Элина Свитолина вместе с пловцом Михаилом Романчуком пронесла флаг Украины на церемонии открытия летней Олимпиады-2024.

В то же время еще одна украинская теннисистка, Марта Костюк, вышла в четвертьфинал Олимпиады 2024: она победила представительницу Греции, Марию Саккари, в матче из трех сетов (4:6; 7:6; 6:4).

В четвертьфинале украинка сразится на корте с хорваткой Донной Векич.

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