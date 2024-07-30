Олімпіада-2024: Еліна Світоліна програла десятій ракетці світу та залишила змагання

Матч тривав 2 години та 48 хвилин і завершився у трьох партіях на користь Крейчикової з рахунком 6:7, 6:2 та 4:6.

У рейтингу WTA Крейчикова займає десяту позицію, а Світоліна – 31-ту. Однак перед матчем букмекери пророкували перемогу саме українці.

Нагадаємо, Еліна Світоліна брала участь в Олімпійських іграх втретє у своїй спортивній кар’єрі. На минулих Іграх у Токіо-2020 вона виборола бронзову медаль. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України у тенісі.

Як повідомлялося, саме Еліна Світоліна разом із плавцем Михайлом Романчуком пронесла прапор України на церемонії відкриття літньої Олімпіади-2024.

У той же час ще одна українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу Олімпіади 2024: вона перемогла представницю Греції, Марію Саккарі, у матчі з трьох сетів (4:6; 7:6; 6:4).

У чвертьфіналі українка зіграє на корті з хорваткою Донною Векіч.

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