Новости Одессы и Одесской области

Окрестности Одессы ждет большой ремонт дорог

Окрестности Одессы ждет большой ремонт дорог

Госпредприятие “Служба местных автомобильных дорог” ищет подрядчика для текущего ремонта 108 участков местных дорог Одесского района. Общая длина дорог – более 600 км. 

Тендер объявлен в системе Prozorro в формате “открытые торги по особенностям”. 

Это означает, что сроки подачи заявок и обжалования квалификации короче, чем в обычных открытых торгах.

Аукцион назначен на 12 июня, но он может не состояться, если будет только один участник. За работу по ремонту дорог планируется заплатить более 260 миллионов гривен. 

Система Prozorro – это электронная система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность стать поставщиком государства.

Все, что происходит на торгах, любой пользователь интернета может увидеть на веб-портале prozorro.gov.ua. Систему разработали в 2014 году, а с  2016 года система стала обязательной для всех публичных заказчиков.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, где в центре Одессы появится новая транспортная магистраль.

Еще мы рассказывали, что в Одесской области предприниматель украл крупную сумму денег с ремонта дороги.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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