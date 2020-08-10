Как новичку зарабатывать на поставках государству

С 2016 года в Украине заработала система электронных публичных закупок Prozorro. Главное отличие этой системы от того, как объявлялись закупки ранее, заключается в публичности, открытости и доступности информации.

То есть каждый поставщик может увидеть в интернете, какие закупки объявляют государственные предприятия, учреждения, организации, ознакомиться с условиями проведения тендера и при желании принять в нем участие.

В 2019 году рынок государственных закупок Prozorro превысил рынок электронной коммерции в 10 раз:

Prozorro – 839 млрд грн

E-commerce – 76 млрд грн

Prozorro Market – продажи государству без тендера

Хорошая новость для всех поставщиков: с 2019 года продавать государству и зарабатывать можно и без тендеров. Для этого достаточно воспользоваться новым цифровым каналом продаж Prozorro Market.

Prozorro Market – это электронный каталог, который работает по принципу онлайн-магазина, только для государственных заказчиков. Когда им нужно сделать небольшую закупку, они могут зайти в этот каталог и быстро купить нужный товар (законодательство устанавливает случаи, в которых государственные заказчики могут воспользоваться Prozorro Market). Потенциальный объем этого рынка – 25 млрд грн.

То есть для поставщиков Prozorro Market – дополнительный канал сбыта в интернете, который обладает следующими преимуществами:

простота и удобство – достаточно лишь один раз пройти квалификацию, добавить товарные предложения, а дальше ждать заказ;

экономия ресурсов – не нужно тратить время на подготовку документов, квалификацию, аукцион на каждый новый тендер.

Три простых шага, как начать работу с гостендерами

Чтобы начать зарабатывать на тендерах, сделайте следующие простые шаги.

Зарегистрируйтесь на одной из тендерных площадок. Например, на Zakupki.Prom.ua. Это аккредитованная площадка Прозорро с широкими возможностями и удобным личным кабинетом. Подтвердите ваш электронный адрес. Для этого перейдите по ссылке в письме, которое придет на вашу электронную почту после регистрации на Zakupki.Prom.ua Активируйте личный кабинет. Для этого необходимо осуществить первую оплату (обязательно – с расчетного счета компании). После этого статус вашего личного кабинета станет “Активный”, и вы сможете участвовать в государственных закупках Prozorro, а также в коммерческих закупках.

Обратите внимание на то, что для участия в тендерах у вас должна быть, как правило, зарегистрированная форма предпринимательской деятельности.

Советы новичкам для успешного участия в тендерах

Важно понимать, что заработок на тендерах – это долгосрочная деятельность, требующая систематического, последовательного подхода и терпения.

Во-первых, чтобы чаще побеждать в тендерах, стоит пройти обучение и получить необходимые знания от экспертов закупочной отрасли. На обучающем портале Education.Zakupki.Prom.ua есть бесплатные курсы, записи вебинаров, статьи и инструкции.

Во-вторых, участвуйте в тендерах как можно чаще. Это позволит вам получать бесценный опыт и учиться на практике.

В-третьих, анализируйте свои удачные и неудачные действия. Заведите привычку после каждого участия в тендере анализировать проигрыш или победу. Благодаря этому вы значительно повысите эффективность работы с закупками.

Желаем успехов и побед в тендерах!