Международную трассу “Одесса-Рени” расширят

Сейчас автомагистраль уже не справляется с потоком транспорта. Причиной тому стала война. Сейчас автомобили — главный транспорт для перевозки людей и грузов.
На самых загруженных участках трассу расширят, еще на ней обустроят места для отстоя транспорта.
Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.
Сейчас дорожники готовят соответствующие проекты.
Основных проблем у трассы Одесса-рени сейчас три:
- Разрушение покрытия из-за перегрузок;
- Отсутствие мест для отстоя в пределах этой дороги;
- Нехватка пропускной способности на некоторых участках трассы.
Пока идут подготовительные процедуры — Служба автодорог занимается отводом земли и проектированием объектов, на которых водители смогут подождать свою очередь и добраться до КПП или в порт.
Еще в планах дорожников расширить самые интенсивные участки движения:
- «КПП Одесса (въезд в Одессу) — Маяки»;
- «Измаил-Рени»;
- «Кирнички-Измаил»
Ремонт этих участков в САД планируется презентовать как проекты Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Возможно, к их реализации удастся привлечь европейских партнеров.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в рейтинге самых опасных дорог в Одесской области трасса Одесса-Рени заняла первое место.
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