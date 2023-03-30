Международную трассу “Одесса-Рени” расширят

Сейчас автомагистраль уже не справляется с потоком транспорта. Причиной тому стала война. Сейчас автомобили — главный транспорт для перевозки людей и грузов.

На самых загруженных участках трассу расширят, еще на ней обустроят места для отстоя транспорта.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области.

Сейчас дорожники готовят соответствующие проекты.

Основных проблем у трассы Одесса-рени сейчас три:

Разрушение покрытия из-за перегрузок; Отсутствие мест для отстоя в пределах этой дороги; Нехватка пропускной способности на некоторых участках трассы.

Пока идут подготовительные процедуры — Служба автодорог занимается отводом земли и проектированием объектов, на которых водители смогут подождать свою очередь и добраться до КПП или в порт.

Еще в планах дорожников расширить самые интенсивные участки движения:

«КПП Одесса (въезд в Одессу) — Маяки»;

«Измаил-Рени»;

«Кирнички-Измаил»

Ремонт этих участков в САД планируется презентовать как проекты Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины. Возможно, к их реализации удастся привлечь европейских партнеров.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в рейтинге самых опасных дорог в Одесской области трасса Одесса-Рени заняла первое место.

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