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В Одессе откажутся от строительства новой дороги на Таирова

В Одессе откажутся от строительства новой дороги на Таирова

У одесской мэрии были планы соединить две ключевые магистрали на Таирова, Люстдорфскую дорогу и проспект Небесной сотни, новым проездом по линии 13 трамвая. Но, скорее всего, от проекта откажутся.

Об этом сообщили в издании “Думская”, ссылаясь на источники в Одесском горсовете.

Журналисты получили в свое распоряжение проект решения Одесского горисполкома, в котором говорится о намерении городских властей отказаться от планов устройства нового проезда вдоль линии 13-го трамвая — от проспекта Небесной Сотни до Люстдорфской дороги. 

Ближайшее заседание Исполкома  запланировано 27 апреля. 

Причины отмены решения в документе не указаны. Но скорее всего это связано с военным положением во время которого запрещается расходовать средства местных бюджетов на капитальное строительство.

Планы построить новый проезд появились у городских чиновников еще в 2017 году. Он должен был быть перпендикулярен двум основным магистралям жилмассива Таирова, и пройти по маршруту 13-го трамвая. 

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на мосту через Хаджибейский лиман начнут взвешивать фуры в движении.

Также мы рассказывали что в ближайшее время 7 пешеходных переходов в Одессе станут намного безопаснее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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