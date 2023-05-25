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В Одесской области предприниматель украл крупную сумму денег с ремонта дороги

В Одесской области предприниматель украл крупную сумму денег с ремонта дороги

В Белгород-Днестровском районе владелец предприятия, ответственном за ремонт дорог, завысил сумму по ремонту одной из улиц в Каролино-Буазской громаде, на сумму более 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали в пресс-службе полиции Одесской области, руководитель компании взял на себя обязательство капитально отремонтировать одну из улиц в Каролино-Бугазе стоимостью 1 млн 400 тыс. гривен. Но с целью присвоить деньги, выполнил взятые на себя обязательства не в полном объеме, а в отчетную документацию внес ложные сведения о стоимости и объеме выполненных работ, завысив их.

каролино-бугаз

Сумма завышенной стоимости составила более 300 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, которое ему грозит, — это лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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Напомним, что на спуске Маринеско в Одессе бурят буровые скважины, чтобы спасти эту улицу.

Фото: ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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