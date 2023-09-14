Новости Одессы и Одесской области

В Крыму украинский “Нептун” уничтожил российский комплекс ПВО: подробности

В Крыму украинский “Нептун” уничтожил российский комплекс ПВО: подробности

Под Евпаторией этой ночью ударом дронов и ракет «Нептун» был уничтожен российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд долларов.

Спецоперацию у Евпатории провели СБУ и ВМС Украины. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в СБУ.

Украинские военные уничтожили российский комплекс ПВО «Триумф» стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

По данным источника, сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны «Триумфа», а после подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С300/400.

Источники анонсируют «новые сюрпризы» для РФ во временно оккупированном Крыму.

Информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций:

«Утром ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов «земля-воздух» вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.


Минобороны РФ заявило только о налете дронов. Сообщалось, что 11 сбили. А сколько было выпущено, не уточнялось.

Напомним, Генштаб ВСУ официально подтвердил уничтожение 13 сентября российской подводной лодки и большого десантного корабля во временно оккупированном Севастополе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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