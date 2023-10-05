Одесу посилять новітньою системою протиповітряної оборони

Німеччина планує передати Україні додаткові засоби захисту від російських атак зернових маршрутів на Одещині. Серед них – одна з найпередовіших у світі систем ППО.

Про це пише видання Bloomberg.

Йдеться про систему ППО IRIS-T і десятку зенітних установок Gepard.

“Берлін відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T та більше дюжини зенітних знарядь Gepard, які забезпечать прикриття вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя країни, повідомили джерела на умовах анонімності”, повідомляє видання.

Очікується, що гепарди прибудуть в Україну вже до кінця поточного року, а IRIS-T передадуть після виготовлення.

Джерела не розкрили журналістам, які маршрути прикриватимуть нові системи ППО.

Німецький депутат Маркус Фабер, член комітету з оборони нижньої палати парламенту Німеччини, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T і Gepard, а також додаткові боєприпаси.

Що може німецька система ППО IRIS

Система виробляється компанією Diehl Defense, розташованої в Іберлінгені на півдні Німеччини, та призначена для прикриття невеликих міст та військових угруповань.

Хоча IRIS-T розроблялася з 1990-х років і пройшла через кілька модифікацій, версія, що поставляється Україні – вартість кожної установки становить близько 140 млн євро – є абсолютно новою. Остаточні випробування були проведені лише наприкінці 2021 року, а бундесвер ще не придбав жодної такої системи. Старіші модифікації стоять на озброєнні у Швеції, Норвегії та Єгипті.

Кожен ЗРК складається з трьох машин: ракетної пускової установки, радара та системи керування вогнем, з інтегрованою логістикою та підтримкою. Ракети, що використовують інфрачервоне наведення на ціль, мають дальність польоту 40 км та максимальну висоту 20 км та оснащені радаром із дальністю дії 250 км. Поворотна платформа може розгортатись на 360 градусів.

За інформацією виробника, найбільш ефективно система працює як частина багаторівневої протиповітряної оборони, у поєднанні, наприклад, з американською системою протиракетної оборони Patriot PAC-3, яка має велику максимальну висоту.

Алгоритм наведення ракет IRIS-T цікавий, тому що там поєднується використання супутникової навігації, інерційної системи наведення, отримання вказівки від РЛС і безпосереднє наведення цілей інфрачервоної ГСН.

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