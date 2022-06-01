На защиту Одессы от ракет могут поставить немецкие системы ПВО

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он привел слова немецкого канцлера о том, что с помощью одной только такой системы можно защитить целый город.

IRIS-T SLM способна отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

«Помните мы говорили о том, что на войне не бывает моментальных решений. Но есть одно решение, которое, надеюсь, нас порадует: потому что прилетов ракет и других снарядов в Одесскую область в частности и в другие регион нашей страны станет меньше. Германия, по словам канцлера Шольца, все-таки разродилась, и намерена передать нам современную систему противовоздушной обороны», — так прокомментировал заявление руководителя немецкого правительства Сергей Братчук.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что зенитные ракетные войска воздушного командования «Юг» получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Это значительно усилило противовоздушную оборону в южном регионе.

Также мы рассказывали, что с первого дня войны, 24 февраля 2022 года, россия обстреливает Одессу ракетами. Жители города вынуждены ежедневно прятаться в безопасных местах во время воздушных тревог, вместо того, чтобы привычно проводит свое время.

В итоге, за три месяца войны, рашисты украли у каждого одессита почти 7 дней жизни, которые те вынуждены были провести в убежищах.