Новости Одессы и Одесской области

На защиту Одессы от ракет могут поставить немецкие системы ПВО

На защиту Одессы от ракет могут поставить немецкие системы ПВО

По согласованию с Нидерландами Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, имеющую ФРГ — «IRIS-T».

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он привел слова немецкого канцлера о том, что с помощью одной только такой системы можно защитить целый город.

IRIS-T SLM способна отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

«Помните мы говорили о том, что на войне не бывает моментальных решений. Но есть одно решение, которое, надеюсь, нас порадует: потому что прилетов ракет и других снарядов в Одесскую область в частности и в другие регион нашей страны станет меньше. Германия, по словам канцлера Шольца, все-таки разродилась, и намерена передать нам современную систему противовоздушной обороны», — так прокомментировал заявление руководителя немецкого правительства Сергей Братчук.

система пво ирис

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что зенитные ракетные войска воздушного командования «Юг» получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Это значительно усилило противовоздушную оборону в южном регионе.

Также мы рассказывали, что с первого дня войны, 24 февраля 2022 года, россия обстреливает Одессу ракетами. Жители города вынуждены ежедневно прятаться в безопасных местах во время воздушных тревог, вместо того, чтобы привычно проводит свое время.

В итоге, за три месяца войны, рашисты украли у каждого одессита почти 7 дней жизни, которые те вынуждены были провести в убежищах.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить