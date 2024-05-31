Необъявленный визит в Одессу: министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи

Визит министра обороны Германии в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая из соображений безопасности.

Во время встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым немецкий чиновник подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее оборонительных действиях.

«Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях», — подчеркнул Писториус

Также Борис Писториус объявил, что в новый пакет военной помощи войдет:

«большое количество» ракет для систем ПВО типа Iris-T,

беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море,

запчасти для артиллерийских систем, которые поставляет Германия,

запасные двигатели для танков Leopard,

миллион патронов для стрелкового оружия.

В пакете есть дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы.

Также, по словам главы Минобороны Германии, с 2025 года начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

Борис Писториус отметил, что часть немецкой помощи уже готова к отправке в Украину.