Необъявленный визит в Одессу: министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи

Необъявленный визит в Одессу: министр обороны Германии объявил о новом пакете военной помощи

30 мая в Одессу с необъвленным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус и объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 500 миллионов евро.

Визит министра обороны Германии в Одессу держался в тайне до вечера 30 мая из соображений безопасности.

Во время встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым немецкий чиновник подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее оборонительных действиях.

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«Мы будем продолжать поддерживать вас в ваших оборонительных действиях», — подчеркнул Писториус

Писториус в Одессе

Также Борис Писториус объявил, что в новый пакет военной помощи войдет:

  • «большое количество» ракет для систем ПВО типа Iris-T,
  • беспилотники для разведки и ведения боевых действий в Черном море,
  • запчасти для артиллерийских систем, которые поставляет Германия,
  • запасные двигатели для танков Leopard,
  • миллион патронов для стрелкового оружия.

В пакете есть дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы.

Также, по словам главы Минобороны Германии, с 2025 года начнется поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, Германия профинансирует курсы подготовки для украинских техников.

Борис Писториус отметил, что часть немецкой помощи уже готова к отправке в Украину.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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