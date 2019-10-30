Що говорив Генсек НАТО курсантам Одеської морської академії (відео)

Про це повідомляє “Європейська правда“.

– Я справді радий бути у цьому історичному місті, столиці українських військово-морських сил, – зазначив Столтенберг. – Ми сьогодні відвідали чотири військових кораблі НАТО на причалі Одеси, і я вважаю, що це демонструє тверду підтримку України. Не тільки я, а й 29 послів, що є членами Північноатлантичної ради, до яких доєднався представник Північної Македонії, що скоро стане нашим 30-м членом. Кожен із цих послів, а також кожна з цих держав – усі до єдиної – підтримують Україну. Одеська морська академія, де ми є зараз, почала свою історію 75 років тому.

Фото: НАТО