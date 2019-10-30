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Новости Одессы и Одесской области

Що говорив Генсек НАТО курсантам Одеської морської академії (відео)

Що говорив Генсек НАТО курсантам Одеської морської академії (відео)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг завітав до Одеської морської академії. Там він звернувся до курсантів з промовою.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

– Я справді радий бути у цьому історичному місті, столиці українських військово-морських сил, – зазначив Столтенберг. – Ми сьогодні відвідали чотири військових кораблі НАТО на причалі Одеси, і я вважаю, що це демонструє тверду підтримку України. Не тільки я, а й 29 послів, що є членами Північноатлантичної ради, до яких доєднався представник Північної Македонії, що скоро стане нашим 30-м членом. Кожен із цих послів, а також кожна з цих держав – усі до єдиної – підтримують Україну. Одеська морська академія, де ми є зараз, почала свою історію 75 років тому.

Фото: НАТО

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