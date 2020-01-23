В Одессе спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда состоятся выборы (видео)

Он побывал на заводе «Телекарт-Прибор», в контейнерном терминале порта, ОНУ им. Мечникова и военно-морском лицее.

Во время брифинга Дмитрий Разумков рассказал одесситам, когда в стране состоятся очередные выборы на местах.

Об этом сообщает odessa.online.

Так, по его словам, они пройдут этой осенью, в установленный законом срок. При этом руководство страны рассчитывает, что к этому времени удастся завершить начатую в стране реформу децентрализации. Это, по его мнению, откроет новые возможности для громад.

Кроме того, Дмитрий Разумков отметил, что по вопросу продажи земли в Украине организуют референдум перед тем, как принять закон во втором чтении. В его рамках попытаются урегулировать взаимоотношения по земельному вопросу с иностранцами. При этом рынок земли в нашей стране, по его мнению, необходим, так как это позволит украинцам самостоятельно распоряжаться своей собственностью.

Фото, видео: odessa.online

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