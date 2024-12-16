Новости Одессы и Одесской области

Одессу этой зимой ожидают самые длительные отключения света

Одессу этой зимой ожидают самые длительные отключения света

Этой зимой украинцы будут сталкиваться с отключениями света продолжительностью 4-8 часов в сутки. Наиболее длительные ожидаются в городах Одесса и Днепр, энергетическая инфраструктура которых наиболее пострадала от вражеских атак.

Об этом в телеэфире рассказал руководитель компании ДТЭК Одесские электросети Геннадий Рябцев.

В условиях дефицита в 3 ГВт украинская энергосистема остается уязвимой во время зимнего периода. По словам эксперта, высокий уровень потребления и повреждения инфраструктуры создают значительные вызовы энергосистеме. При этом графики отключений электроэнергии для разных регионов будут неравномерны.

«В прогнозах ничего не изменилось. Я по-прежнему говорю, что при определенных условиях возникновения дефицита и недостатка электроэнергии в объеме около 3 ГВт, а 3 ГВт — это 2-3 очереди отключений», — сказал Геннадий Рябцев.

По его словам, бытовые потребители будут оставаться без света на 4-8 часов ежедневно, а регионы, подвергающиеся атакам на энергетическую инфраструктуру, будут сталкиваться с более длительными перебоями.

«После очередного обстрела будет несладко именно тем районам, куда прилетело. У них будут продолжительнее эти периоды отключения», — говорит эксперт.

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Он отмечает, что даже при условии привлечения импорта электроэнергии на 100% полностью обеспечить круглосуточное электроснабжение в таких крупных городах, как Днепр и Одесса, невозможно.

Ранее Геннадий Рябцев предупреждал, что с графиками отключений украинцам придется жить до окончания войны и, возможно, некоторое время после.

«К сожалению, это реальность, с которой нужно считаться. Потому что у нас достаточно много проблем с генерацией. И эти объемы генерации не могут быть быстро восстановлены или построены. Нужно учитывать, что проблемы в нашей энергетике не завершатся после отопительного сезона. Их предстоит решать еще в течение двух-трех лет после войны», — говорит эксперт.

Напомним, после очередного массированного обстрела россиян в пятницу, 13 декабря, в Одессе и области ввели экстренные отключения света. В субботу ситуация позволила вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с декабря 2024 года отключения света в Украине станут более справедливыми. Больше подробностей – в нашем видео:

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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