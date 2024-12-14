Новости Одессы и Одесской области

Экстренные отключения света в Одессе отменили – графики на 14 декабря

Экстренные отключения света в Одессе отменили – графики на 14 декабря

В субботу, 14 декабря 2024 года, компания ДТЭК отменила экстренные отключения света в Одессе и Одесском районе, введенные накануне из-за перегрузки в сети после очередного массированного обстрела россиян в пятницу, 13 декабря.

«Одесса: экстренные отключения упразднены. Ситуация в Одессе и Одесском районе позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений. Продолжаем делать все возможное, чтобы устранить последствия массированных обстрелов по объектам энергетики», – говорится в сообщении компании, обнародованном сегодня утром.

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По данным ДТЭК, отключать свет в Одессе и Одесской области 14 декабря будут по следующим графикам:

  • 1 группа: с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00;
  • 2 группа: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
  • 3 группа: с 01:00 до 04:00, с 10:00 до 13:00;
  • 4 группа: с 03:00 до 05:00, с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;
  • 5 группа: с 04:00 до 07:00 и с 13:00 до 16:00;
  • 6 группа: с 13:00 до 16:00.

О возможных изменениях в графиках будет сообщаться дополнительно.

Как сообщалось, утром, 13 декабря, российские агрессоры нанесли очередной масштабный ракетный удар по украинской энергетике.

И несмотря на то, что повреждений энергообъектов в Одесской области не было, в ДТЭК, следуя указаниям компании-регулятора «Укрэнерго», были вынуждены сначала продлить время отключений, а после – ввести экстренные отключения (когда графики не действуют) во избежание перегрузки в электросетях.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с декабря 2024 года отключения света в Украине станут более справедливыми. Больше подробностей – в нашем видео:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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