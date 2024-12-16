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Одесу цієї зими очікують найтриваліші відключення світла

Одесу цієї зими очікують найтриваліші відключення світла

Цієї зими українці стикатимуться з відключеннями світла тривалістю 4-8 годин на добу. Найтриваліші очікуються в містах Одеса та Дніпро, енергетична інфраструктура яких найбільше постраждала від ворожих атак.

Про це в телеефірі розповів керівник компанії ДТЕК Одеські електромережі Геннадій Рябцев.

В умовах дефіциту в 3 ГВт українська енергосистема залишається вразливою під час зимового періоду. За словами експерта, високий рівень споживання і пошкодження інфраструктури створюють значні виклики енергосистемі. При цьому графіки відключень електроенергії для різних регіонів будуть нерівномірні.

«У прогнозах нічого не змінилося. Я, як і раніше, кажу, що за певних умов виникнення дефіциту і нестачі електроенергії в обсязі близько 3 ГВт, а 3 ГВт – це 2-3 черги відключень», – сказав Геннадій Рябцев.

За його словами, побутові споживачі залишатимуться без світла на 4-8 годин щоденно, а регіони, які зазнають атак на енергетичну інфраструктуру, стикатимуться з тривалішими перебоями.

«Після чергового обстрілу буде несолодко саме тим районам, куди прилетіло. У них будуть тривалішими ці періоди відключення», – каже експерт.

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Він зазначає, що навіть за умови залучення імпорту електроенергії на 100% повністю забезпечити цілодобове електропостачання в таких великих містах, як Дніпро та Одеса, неможливо.

Раніше Геннадій Рябцев попереджав, що з графіками відключень українцям доведеться жити до закінчення війни і, можливо, деякий час після.

«На жаль, це реальність, з якою потрібно рахуватися. Тому що в нас досить багато проблем із генерацією. І ці обсяги генерації не можуть бути швидко відновлені або побудовані. Потрібно враховувати, що проблеми в нашій енергетиці не завершаться після опалювального сезону. Їх доведеться вирішувати ще протягом двох-трьох років після війни», – каже експерт.

Нагадаємо, після чергового масованого обстрілу росіян у п’ятницю, 13 грудня, в Одесі та області запровадили екстрені відключення світла. У суботу ситуація дозволила повернутися до графіків стабілізаційних відключень.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що з грудня 2024 року відключення світла в Україні стануть справедливішими. Більше подробиць – у нашому відео:

 

 

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