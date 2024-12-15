Отключения света по-новому: какими будут графики в Одессе на 16 декабря (ОБНОВЛЕНО)

В понедельник, 16 декабря 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и в Одесской области, продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после ряда массированных атак российских агрессоров на энергообъекты нашей страны. Но с этого дня они станут унифицированными, то есть едиными для всех регионов.
Как сообщалось, теперь во избежание перегрузок сети очереди отключений света будут разделены на подочереди.
По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в понедельник будут такими:
Для бытовых потребителей:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
- 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
- 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
- 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
- 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.
В компании предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
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Ночью компания ДТЭК обнародовала новые графики:
«Интересно, но ничего не понятно», – комментируют пользователи.
Позже появилась более доходчивая информация:
Узнать свою группу одесситы могут на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».
Вы также можете узнать: Отключать свет будут по новым правилам (видео).