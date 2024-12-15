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Отключения света по-новому: какими будут графики в Одессе на 16 декабря (ОБНОВЛЕНО)

Отключения света по-новому: какими будут графики в Одессе на 16 декабря (ОБНОВЛЕНО)

В понедельник, 16 декабря 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и в Одесской области, продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные после ряда массированных атак российских агрессоров на энергообъекты нашей страны. Но с этого дня они станут унифицированными, то есть едиными для всех регионов.

Как сообщалось, теперь во избежание перегрузок сети очереди отключений света будут разделены на подочереди.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в понедельник будут такими:

Для бытовых потребителей:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 12:00 – две очереди отключений;
  • 12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;
  • 15:00 – 17:00 – две очереди отключений;
  • 17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;
  • 19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.

В компании предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Читайте также: Украину поделят на зоны: планируется кардинально изменить отключения света

Ночью компания ДТЭК обнародовала новые графики:

Новый график

«Интересно, но ничего не понятно», – комментируют пользователи.

Позже появилась более доходчивая информация:

Новые графики, Одесса

Новые графики Одесса 2

Узнать свою группу одесситы могут на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».

Вы также можете узнать: Отключать свет будут по новым правилам (видео).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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