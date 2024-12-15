Отключения света по-новому: какими будут графики в Одессе на 16 декабря (ОБНОВЛЕНО)

Как сообщалось, теперь во избежание перегрузок сети очереди отключений света будут разделены на подочереди.

По данным НЭК «Укрэнерго», время применения и объем ограничений в понедельник будут такими:

Для бытовых потребителей:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 15:00 – полторы очереди отключений;

15:00 – 17:00 – две очереди отключений;

17:00 – 19:00 – полторы очереди отключений;

19:00 – 20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 21:00 – применение графиков ограничения мощности.

В компании предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Ночью компания ДТЭК обнародовала новые графики:

«Интересно, но ничего не понятно», – комментируют пользователи.

Позже появилась более доходчивая информация:

Узнать свою группу одесситы могут на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети».

Вы также можете узнать: Отключать свет будут по новым правилам (видео).