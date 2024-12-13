В Одесской области худшая ситуация со светом после утреннего обстрела

Напомним, утром, 13 декабря, российские агрессоры нанесли очередной масштабный ракетный удар по украинской энергетике.

Вследствие утреннего обстрела в Одесской области пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Для предотвращения полного блэкаута в Одессе и Одесском районе было решено внедрить экстренные отключения электроэнергии.

В пресс-службе сообщили, что отключения являются временными мерами для сохранения стабильности работы оборудования. Сейчас энергетики работают на местах для скорейшего устранения последствий атаки.

По возможности отключения будут заменены на привычные графики. Ситуация остается под контролем, однако восстановление энергосистемы зависит от дальнейшей безопасности ремонтных работ.

Читайте также: