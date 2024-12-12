Отключать свет будут по новым правилам (видео)

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго», где рассказали об обновленных правилах графиков отключений, которые сделают их более прозрачными и равномерными для всех областей. Сейчас над разработкой новых графиков работают поставщики электроэнергии в регионах.

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Точное управление отключениями

Теперь каждая группа потребителей будет иметь свое четкое время отключений, которое будет распределено между днем и ночью, буднями и выходными. Главные изменения коснулись как бытовых потребителей, так и бизнеса.

Для обычных потребителей введут подочереди – каждую из шести имеющихся очередей разделят еще на две части. Это позволит энергетикам точнее управлять нагрузкой. Например, если нужно отключить меньше потребителей, чем предполагает одна очередь, можно будет выключить только половину.

Справедливое распределение

Важное нововведение – на выполнение запланированного отключения или включения энергетикам предоставляется до 30 минут. То есть, если по графику отключение запланировано с 14:00 до 17:00, фактическое время может отличаться не более чем на полчаса.

Хотя в течение суток некоторые потребители могут иметь больше ночных или дневных отключений, по итогам недели облэнерго обеспечит равномерное распределение. В Одесской области это делает подразделение ДТЭК «Одесские электросети».

То есть, если на этой неделе вы чаще попадали под ночные отключения, на следующей неделе график изменится так, чтобы было больше дневных, и общее время без света в дневной и ночной период суток было одинаковым для всех потребителей.

Новые требования для бизнеса

Предприятия также ждут изменения. Если бизнес не выполняет требование об ограничении потребления электроэнергии, облэнерго сможет принудительно отключить его от сети.

Где узнать свой график

Узнать свой новый график отключений можно на сайте «Одесской Жизни» и в телеграм-канале нашего издания, а также на сайте или официальных страницах местного облэнерго, как только они адаптируют свои системы к новым правилам.

При этом энергетики напоминают: из-за войны и вражеских атак на энергетические объекты возможны не только плановые, но и аварийные отключения света.