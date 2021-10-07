В Одессе будет сложно проехать по 2 улицам – каким, когда и почему

В ближайшие дни в Одессе будет затруднено движение транспорта по улицам Артиллерийской и Осипова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Почему перекроют улицу Артиллерийскую

Так, с 20:00 часов пятницы, 8 октября до 6:00 часов понедельника, 11 октября улицу Артиллерийскую закроют для проезда на участке между улицей Краснова и Фонтанской дорогой.

Причина закрытия улицы – переключение жителей домов от ведомственной котельной «Завод № 46» к котельной «Шампанский переулок».

На улице Осипова будет работать спецтехника

Кроме того, в субботу, 9 октября, и в воскресенье, 10 октября, будет сложно проехать по улице Осипова на участке от улицы Еврейской до улицы Жуковского. Там коммунальное предприятие «Горзелентрест» будет проводить комплексное обрезание зеленых насаждений.

В этой связи коммунальщики просят одесситов и гостей города не парковать авто на улице Осипова, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Как сообщалось ранее, из-за строительства многоэтажки в Одессе закроют до зимы часть улицы Бориса Литвака.

Другие новости об одесских улицах:

Фото пресс-службы Одесского горсовета