Одесский спуск Херсонского сквера: как бы облагородить? (фото)

Херсонский сквер — место, конечно, известное и любопытное: он как бы делит Одессу на город «верхний» и «нижний», это словно граница между центром и «нецентром».

Все здесь давно нуждается в ремонте

А еще здесь имеется старейший спуск — от начала улицы Пастера и улицы Старопортофранковской и до Пересыпского моста. Ну просто историческое место, скажу я вам. Давно там не были? По большому счету, и не надо…

Он словно трехъярусный — одна лестница, параллельно и чуть ниже (спуск же!) — вторая, а еще есть тропинка, по которой (если не развезло после дождей и таяния снега), спускаться-подниматься гораздо безопасней.

Вот уже много лет те, кто вынужден пользоваться этими лестницами-тропинками, жалуются, что все здесь давно нуждается в ремонте, что каждая ступенька имеет свои проблемы — выбоины, ямы, проломы и так далее. По вечерам, когда опускаются сумерки, это место лучше обойти, если, конечно, получается. И дело не только в плачевном состоянии самого спуска. Как охарактеризовала вечернюю ситуацию одна пожилая одесситка, «здесь по вечерам такой контингент собирается!..».

Создается впечатление, что цивилизация как-то однажды покинула это место, и спуск Херсонского сквера не получил свое устоявшееся прозвище (ну вроде как Канава, как уже давно именуют Деволановский спуск) только потому, что находится не в центре города.

Ах, какие здесь развалины, как «живописно опадают» парапеты, какие только куски деревьев (пней) самой причудливой формы вам не встретятся на пути! А какие кричащие «граффити» украшают то, что еще осталось от полуобрушенных стен! Мне вот особенно понравился призыв «Сохраняй. Не разрушай»…

Между тем, по этим ступеням прошлась сама история, и вы увидите здесь все те же исторические лавовые плиты, и много еще чего, если, конечно, попытаетесь преодолеть эту «полосу препятствий».

Что уже говорить о людях с ограниченными возможностями, о пожилых людях! Впрочем, как убедилась, изучая эту очередную одесскую «красивость», пожилые люди стараются не ходить по ступенькам, предпочитают тропинку. Если, повторюсь, ее не размыло после дождей.

И что делать?

А что же одесситы, спросите вы? Нет, это не тот случай, когда людям все равно. О будущем Херсонского сквера и его спуске была даже подана петиция на рассмотрение «Общественного бюджета» на платформе «Социально активный гражданин». Так и именовалась петиция: «Херсонский сквер. Облагораживание».

В петиции были описаны имеющиеся проблемы со спуском: «отсутствие освещения и видеонаблюдения приводит к кражам, грабежам». Сообщалось и о том, что те, кто здесь вынужден проходить, подвергают свою жизнь опасности.

Как предполагалось облагородить? Да все просто: установить освещение, лавочки, урны, восстановить тротуар со ступеньками, провести обрезку деревьев, произвести высадку цветов и устроить зону отдыха для детей. Проект позаботился и об установке пандуса или специальной дорожки для тех, кто в этом нуждается. Даже велодорожка была предусмотрена.

Что с судьбой проекта? Он не набрал необходимого количества голосов. Вот и повис в воздухе вопрос: ну как бы все-таки «облагородить» этот страшноватый спуск?..

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