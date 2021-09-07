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В Одессе ремонтируют одну из самых длинных лестниц (фото)

В Одессе ремонтируют одну из самых длинных лестниц (фото)

Курсантская лестница соединяет ул. Дюковскую с ул. Балковской. Это одна из самых длинных и крутых лестниц общего пользования на Молдаванке. Ее протяженность около 160 метров.

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Долгие годы ей не занимались, и она пришла в плачевное состояние: ступени частично разрушились, наклонились вниз, стали травмоопасными, основание под ними вымыто осадками, а отсутствие перил сделало невозможным спуск и подъем по лестнице в гололед.

Капитальный ремонт Курсантской лестницы начался в рамках реализации проекта общественного бюджета Одессы.

В ходе проведения капремонта планируется: разобрать старые аварийные ступеньки, укрепить их основание, частично заменить ступени на новые, устранить скользкую поверхность гранитных плит, укрепить подпорные стены, установить освещение и перила.

На сегодняшний день выполнены работы по ремонту парапетов (штукатурка и шпаклевка); устройству бетонной подготовки и изготовлению горячекатаной арматурной стали для последующего ремонта ступенек; демонтирован металлический переходной мостик через теплотрассу, разобраны монолитные фундаментные опоры под теплотрассой, а также изготовлена горячекатаная арматурная сталь для дальнейшего монтажа железобетонного мостика.

Проведение капитального ремонта лестницы обеспечит ее соответствие современным требованиям к уровню благоустройства и безопасную эксплуатацию.

Завершить работы планируется в октябре 2021 года.

В прошедшем году также в рамках общественного бюджета был благоустроен одноименный сквер, ограниченный ул. Дюковской, ул. Балковской и спуском Степана Олейника.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе реконструируют Курсантскую и Градоначальницкую лестницы

Фото департамента информации Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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