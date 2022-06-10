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Одесской «Корпорации монстров» – 8 лет

Одесской «Корпорации монстров» – 8 лет

Сегодня, 10 июня 2022 года, известный одесский благотворительный фонд «Корпорация Монстров» отмечает свое 8-летие.

Об этом сообщила в Facebook основатель и директор фонда Екатерина Ножевникова.

«10 июня 2014 года я написала первый пост и позвала вас помочь собрать все необходимое для 500 детей, которые были эвакуированы из детских домов Луганской области. Тогда для нас началась война, которая продолжается 8 лет. Тогда родился и фонд»,

– вспоминает Екатерина.

Она также отмечает, что перечислить все, что было сделано за эти 8 лет невозможно, да и есть ли смысл? Ведь «мы как Портос: делаем, потому что просто делаем».

Корпорация монстров2

Но в то же время глава фонда прикинула, что за эти 8 лет количество подопечных фонда приблизилось к ста тысячам человек, а помощи оказано на сумму приближающуюся к 700 млн грн.

«Диаграмм, таблиц и инфографику я как обычно сделать не успела – вечно жаба давит платить за это деньги (лучше уж памперсов еще кому то купить) поэтому будет просто немного фоток… На фото самые дорогие мне люди. Те, без которых бы не было бы ни миллионов грн, ни тысяч спасенных жизней. Без них ничего бы не случилось. Ни 8 лет назад, ни сейчас… Корпорации Монстров 8 лет. И да прибудет с нами сила»,

– добавила Ножевникова.

Корпорация монстров3

«Одесская жизнь» присоединяется к поздравлениям. От всей души желаем нашим дорогим «монстрам» всегда оставаться такими же стойкими и несломленными и никогда не сдаваться, а также много сил, удачи и вдохновения. И, конечно же, нашей скорой Победы!

Напомним, ранее стало известно, что «Корпорация монстров» привлекла внимание СБУ. Позже Екатерина Ножевникова уточнила, что «ситуация вроде бы уже под контролем», но подробностей не сообщала.

Еще больше интересного об одесских «монстрах»:

Фото с Facebook-страницы Екатерины Ножевниковой

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