Вопрос о мобильниках в школе беспокоит не только самих школьников. Родители и педагоги устраивают бурные дискуссии в соцсетях на эту тему.

Давайте разберемся, может ли педагог или работник образовательного учреждения отнять у ребенка гаджет.

Был же какой-то законопроект о запрете мобильников. Что с ним стало?

Его сняли с рассмотрения. Комитет по вопросам образования и науки подготовил отчет, в котором сказано, что запретить телефоны на уроках не получится. По крайней мере на законодательном уровне.

Такие вещи регулируются правилами внутреннего распорядка школы. Или какими-нибудь другими актами. Нормой же закона такой запрет быть не может, сказано в отчете. Таким образом, законопроект не выносили на голосование и в феврале 2021 года сняли с рассмотрения.

Кстати, в законопроекте речь шла не только о телефонах. Запретить хотели любые гаджеты, которые могут подключаться к интернету, например планшеты и смарт-часы.

Значит, каждая конкретная школа сама устанавливает правила?

Именно так. Есть конкретные правила и есть ответственность за их нарушение. Вот только эти правила не должны нарушать действующее законодательство и инструкции министерства образования.

С 2007 по 2014 годы использование мобильников во время учебного процесса было под прямым запретом. Считалось, что они влияют на здоровье детей. Но потом министерство образования отменило этот приказ.

Учитель может забрать у ученика телефон?

Это незаконно. У ребенка точно такие же права, как у взрослого, напоминает юрист общественной организации «Батьки SOS» Роман Бондаренко. «Давайте представим, что директор забирает телефоны у учителей и говорит: вы сегодня не пользуетесь телефонами в школе. Та же ситуация с детьми, когда у них отбирает телефон учитель. Это все нарушение прав», — отмечает юрист.

В правилах школ обычно написано, что учителя не несут ответственности за личные вещи учеников. Однако, если учитель все-таки изымает телефон, тогда непонятно, кто будет отвечать за его сохранность. Ведь некоторые модели телефонов стоят как несколько месячных зарплат учителя.

И как школы решают эту проблему?

По-разному. В одних школах достаточно ставить телефон на беззвучный режим и не играться на уроке. А в других школах учителя просят складывать гаджеты перед началом урока в специальное место или коробку.

Одесский ювенальный полицейский Дмитрий Ревун считает, что детей нужно учить правильно пользоваться мобильным телефоном. Точно так же как правильно переходить дорогу и понимать сигналы светофора. В своем сообщении на Facebook он написал, что родители могут поговорить с ребенком и воспользоваться специальными программами родительского контроля. Их можно установить на телефон школьника и ограничить использование интернета, звонков. «То есть все типичные “проблемы” можно решить без отбирания имущества за 5 минут, без стресса и без обид», — подчеркивает одесский ювенал.

Читайте также: Запрет мобильных телефонов в школах — что думают одесситы?

Фото: nus.org.ua