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Сколько одесских школ попали в ТОП-200 Украины по результатам ВНО-2021?

Сколько одесских школ попали в ТОП-200 Украины по результатам ВНО-2021?

Информационный образовательный ресурс «Освiта.ua» составил рейтинг украинских школ по итогам внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 года. В частности, в ТОП-200 вошли 8 школ из Одессы и 3 школы из Одесской области.

В качестве исходных данных составители рейтинга использовали результаты ВНО, полученные выпускниками школ в 2021 году.

Рейтинговый балл рассчитали на основании среднего значения баллов ВНО, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.

Так, школы Одессы и области оказались на таких местах:

  • 16 место – Ришельевский научный лицей;
  • 22 место – Одесская спецшкола №117;
  • 98 место – Одесский учебно-воспитательный комплекс (УВК) «Гимназия № 2 – специализированная школа с углубленным изучением английского языка»;
  • 99 место – Одесский частный лицей «Крок»;
  • 114 место – Черноморская гимназия №1;
  • 124 место – Приморский лицей;
  • 129 – Политехнический лицей г. Измаила;
  • 135 место – Белгород-Днестровский УВК;
  • 139 место – Одесская общеобразовательная школа «Майбуття»;
  • 140 место – Одесская гимназия №1 им. А.П. Быстриной;
  • 165 место – Одесский УВК «Гимназия №7 – специализированная школа с углубленным изучением английского языка».

Напомним, ранее известный учитель и видеоблогер, преподаватель одесского Ришельевского лицея Павел Виктор прошел в полуфинал престижной национальной премии для педагогов Global Teacher Ukraine 2021. Он стал единственным учителем из Одесской области, попавшим в полуфинал конкурса.

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Фото: pravda.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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