Коронавирус не выходит на ночную охоту: как одесские рестораторы протестовали против ограничений (фото)

Одесские рестораторы считают запрет на работу клубов и заведений общественного питания алогичным. Аргументируют это тем, что вирус активен все 24 часа сутки, а не активизируется только после 23:00. Поэтому просят снять ограничения и в свою очередь готовы соблюдать все санитарные нормы при эпидемии и закрыться в случае нарушений.

В связи с этим владельцы и работники ночных заведений вышли на акцию протеста, на которой побывал корреспондент «Одесской жизни».

В среду, 15 июля, в 23:00 представители ресторанного и клубного бизнеса протестовали на на Приморском бульваре. Возле памятника Дюку де Ришелье они разместили стулья, на которых поставили таблички с надписями: «Мы приехали не за комендантским часом» и «Нет запрету 23:00-07:00».

Председатель Союза Южноукраинских рестораторов Дмитрий Бун считает, что эпидемия и запреты негативно сказываются на курортных городах, в том числе и на Одессу, и такие ограничения совершенно абсурдны:

«Условно говоря, мы поддерживали решение Кабмина по закрытию ресторанов и клубов после 23-х. И вдобавок потребовали ввести ряд мер: выключать электричество, газ и воду, запретить проживание в отелях. Мы не понимаем, что происходит с вирусом. Мы с утра до вечера работаем в спокойном, нормальном режиме. А что происходит в 23 часа? Вирус выходит на ночную охоту?».

За его спиной стояли люди с большими плакатами, на которых был призыв сделать такие же ограничения для такси, сохранять социальную дистанцию во время секса после 23:00 и ввести комендантский час для туристов.

Также высказаться решила и представительница малого бизнеса Диана:

«Мы с подругой недавно открыли свой бар. Вложили туда свои последние деньги – 50 тысяч долларов, наняли персонал. А теперь мы не можем работать, потому что наше заведение ночное».

Все участники акции считают нелогичным запрет на их вид деятельности после определенного времени, учитывая, что Одесса – курортный город, куда прибывает множество туристов.

«На самом деле, Украину просто расчесали под одну гребенку. Но так нельзя. Мы курорт – живем три месяца в году. Тем более эпидситуация сейчас не тяжелая, город прошел адаптивный карантин. Сделаны специальные ограничения внутри всех заведений и работают не на полную мощность. Если сейчас людей лишить работы, в частности ночную смену, то эти люди осенью пойдут под Кабмин требовать денег, хлеба и чего-то еще. Мы общались с губернатором и потребовали снять это бредовое ограничение. Мы готовы соблюдать все санитарные нормы. А если кто-то не будет, то готовы закрыться», – подытожил Дмитрий Бун.

Уже после запрета на работу после 23:00 “Одесская жизнь” писала, что на самом деле происходит в ночной Аркадии.

Также напомним, что карантин могут продлить еще на месяц.