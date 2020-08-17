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В Одессе снова ужесточают карантин: что можно и что нельзя

В Одессе снова ужесточают карантин: что можно и что нельзя

Мэрия Одессы ужесточит карантинные ограничения в городе в связи с  COVID-19.

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Об этом на дистанционном заседании оперативного штаба сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Карантинные меры ужесточат в связи с тем, что Одесса перешла в так называемую желтую зону. 

Итак, требования:
  • находится в общественных зданиях можно только в масках
  • в общественном транспорте могут ездить только сидячие пассажиры
  • в кинотеатрах можно продавать не более 50% билетов на сеанс
  • на массовых мероприятиях может быть один человек на 5 кв.метров

Обратился Труханов и к владельцам различных увеселительных заведений с просьбой соблюдать правила.

«Сегодня желтая зона, а завтра будет красная, и вас вообще закроют, допрыгаетесь», — сказал он.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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