В Одессе снова ужесточают карантин: что можно и что нельзя

Мэрия Одессы ужесточит карантинные ограничения в городе в связи с COVID-19.
Об этом на дистанционном заседании оперативного штаба сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Карантинные меры ужесточат в связи с тем, что Одесса перешла в так называемую желтую зону.
- находится в общественных зданиях можно только в масках
- в общественном транспорте могут ездить только сидячие пассажиры
- в кинотеатрах можно продавать не более 50% билетов на сеанс
- на массовых мероприятиях может быть один человек на 5 кв.метров
Обратился Труханов и к владельцам различных увеселительных заведений с просьбой соблюдать правила.
«Сегодня желтая зона, а завтра будет красная, и вас вообще закроют, допрыгаетесь», — сказал он.