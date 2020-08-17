В Одессе снова ужесточают карантин: что можно и что нельзя

COVID-19: Одесса вошла в “желтую” зону Одесса попала в “желтую” карантинную зону в связи с коронавирусом. С понедельника, 17 августа, город относится к регионам со значительным распространением COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Лето на карантине: как проводят отпуск известные одесситы? На улице уже август, но период отпусков в самом разгаре. И хотя пандемия внесла свои коррективы в планы летнего отдыха многих одесситов, каждый старается использовать это время с пользой. Известные одесситы рассказали журналистам «Одесской жизни», как и где отдыхают этим «необычным» летом. ПОДРОБНЕЕ