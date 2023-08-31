Известным одесским волонтерам разрешили покупать оружие

Одесский благотворительный Фонд “Корпорация монстров” получил государственную лицензию на закупку вооружений.

Важной новостью поделилась основательница фонда Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.

По ее словам, для получения разрешения пришлось пройти настоящий “квест”. Собрать кучу бумаг, разрешений, договоров. В этом “монстрам” помогали военные, юристы и различные консультанты.

И теперь, по словам Катерины, волонтеры смогут за донаты закупить, например, минометы.

“Я прям обожаю эти приборы, во первых они красивы. А во вторых они очень помогают войску. Пока конечно это только мечты, но это расширение возможностей и это очень круто”, — отметила Ножевникова.

И пообещала в ближайшее время открыть соответствующий сбор средств.

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