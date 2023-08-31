Новости Одессы и Одесской области

Известным одесским волонтерам разрешили покупать оружие

Известным одесским волонтерам разрешили покупать оружие

Одесский благотворительный Фонд “Корпорация монстров” получил государственную лицензию на закупку вооружений.

Важной новостью поделилась основательница фонда Катерина Ножевникова на своей странице в facebook.

По ее словам, для получения разрешения пришлось пройти настоящий “квест”. Собрать кучу бумаг, разрешений, договоров. В этом “монстрам” помогали военные, юристы и различные консультанты.

И теперь, по словам Катерины, волонтеры смогут за донаты закупить, например, минометы.

“Я прям обожаю эти приборы, во первых они красивы. А во вторых они очень помогают войску. Пока конечно это только мечты, но это расширение возможностей и это очень круто”, — отметила Ножевникова.

И пообещала в ближайшее время открыть соответствующий сбор средств. 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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