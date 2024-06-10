Известный одесский БФ “Корпорация Монстров” отмечает 10-летие

Основательница БФ и руководитель Катерина Ножевникова посвятила юбилейной дате пост в facebook.

10 лет — дата неофициальная, потому что сначала было три года волонтерства. А благотворительный фонд был зарегистрирован в 2017 году.

«10 лет назад я написала первое сообщение в ФБ, что в Одессу привезли 500 детей, эвакуированных из луганской области и им срочно нужна помощь. И понеслось», — вспоминает Катерина.

Начинали «монстры» с помощи детям, переселенцам, старикам. Только в период ковида было спасено 6,5 тыс пациентов, которые не имея возможности попасть в больницы, получили от благотворительного фонда кислород на дому. Это — сотни невероятных историй спасенных детей и взрослых в ожоговом отделении и в реанимациях больниц по всей стране и уже десятки тысяч военных, которые получили помощь.

«Дети, вынужденные переселенцы, пожилые люди, помощь детским булынкам, добрый обед для пенсионеров, ожоговое отделение, лекции врачей, замок монстов- концерты, спектакли, литературные чтения, благотворительные кинопоказы, многолетняя помощь больницам — оборудование, ремонты, лекарства, затем кислородные станции, концентраторы и ИВЛ и тут бац . . поездки на фронт, минометы, пулеметы, дроны, 25 тонные краны, экскаваторы, машины, лодки, тайные проекты, обучение пилотов и полный офис паяльников и другого оборудования, которое я даже представить себе не могла в самом страшном сне», — пишет Катерина Ножевникова.

По ее словам, деятельность фонда давно вышла за пределы региона и пересекла рубеж миллиарда гривен оказанной помощи.

«Докатились мы до таких цифр благодаря вам всем и благодаря всем, кто был со мной рядом все эти годы. Я каждый день благодарю тех, кто донатит (потому что именно от них зависит сколько мы сможем помочь). Но сегодня о тех, кто рядом — о сотрудниках фонда. Людей, которые не работают, а уже много лет живут идеей, что существовать только ради себя просто нет смысла», — отметила руководитель » монстров».

Напомним, вот уже девять месяцев субботнее утро на Думской площади начинается с пикетов одесситов у здания мэрии. Первая акция протеста с требованием отдать все деньги — на ВСУ состоялась 28 августа. Это должен быть одиночный пикет волонтерки Екатерины Ножевниковой, но на Думскую площадь вышли сразу сотни людей, возмущенных несвоевременными тендерами горсовета и ОВА. В том числе они потребовали отменить тендер на ремонт Киевского райсуда Одессы на 106 миллионов гривен, реставрацию театра юного зрителя более чем на 31 миллион и шестимиллионный тендер на «елки». Принесли ли митинги на Думской реальные результаты, узнавала «Одесская жизнь».