Одесский зоопарк приглашает посмотреть на маленького Бэмби

Как рассказали на Facebook-странице заведения, маленький Бэмби хорошо питается и уже начал выходить к общему вольеру.

Олень благородный или олень обыкновенный или лесной олень (Cervus elaphus) – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

Малыша и его маму можно увидеть в открытом вольере.

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Фото с Facеbook-страницы Одесского зоопарка