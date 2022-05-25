Одесский зоопарк приглашает посмотреть на маленького Бэмби

В Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.
Как рассказали на Facebook-странице заведения, маленький Бэмби хорошо питается и уже начал выходить к общему вольеру.
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Олень благородный или олень обыкновенный или лесной олень (Cervus elaphus) – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.
Малыша и его маму можно увидеть в открытом вольере.
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Фото с Facеbook-страницы Одесского зоопарка