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В Одесский зоопарк эвакуировали пару белых львов из Харькова

В Одесский зоопарк эвакуировали пару белых львов из Харькова

В Одессу прибыла пара белых львов из Харьковского ЭкоПарка, который уже длительное время находится под обстрелами.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одесса. Официально».

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поехал в Харьков, чтобы лично сопровождать животных в дороге.

Как рассказывала «Одесская жизнь», из-за обстрелов в Харькове вольеры были разрушены, а животных могли усыпить, если бы не нашли им новый дом.

Игорь Беляков говорит, что сейчас животными занимаются наши специалисты. У львов
есть пролежни, «потертости», они пребывают в стрессе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что «одесситы не бросают друзей в беде. Привезенные львы — теперь одесситы, и для них будут созданы все условия».

Так животные выглядели до начала войны в родных вольерах в Харькове.

Видео: Одесский горсовет

Фото: Фельдман эко-парк

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Редакция ПРОФИЛЬ

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