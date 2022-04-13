В Одесский зоопарк эвакуировали пару белых львов из Харькова

В Одессу прибыла пара белых львов из Харьковского ЭкоПарка, который уже длительное время находится под обстрелами.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одесса. Официально».
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поехал в Харьков, чтобы лично сопровождать животных в дороге.
Как рассказывала «Одесская жизнь», из-за обстрелов в Харькове вольеры были разрушены, а животных могли усыпить, если бы не нашли им новый дом.
Игорь Беляков говорит, что сейчас животными занимаются наши специалисты. У львов
есть пролежни, «потертости», они пребывают в стрессе.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что «одесситы не бросают друзей в беде. Привезенные львы — теперь одесситы, и для них будут созданы все условия».
Видео: Одесский горсовет
Фото: Фельдман эко-парк